https://news.day.az/society/1813770.html По факту вырубки деревьев в «Белом городе» возбуждено уголовное дело, есть задержанные В Баку по факту вырубки деревьев на территории "Белого города" возбуждено уголовное дело. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Отмечается, что по факту вырубки деревьев в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
По факту вырубки деревьев в «Белом городе» возбуждено уголовное дело, есть задержанные
В Баку по факту вырубки деревьев на территории "Белого города" возбуждено уголовное дело.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что по факту вырубки деревьев в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Двое лиц, подозреваемых в совершении данного деяния, задержаны и привлечены к ответственности. Назначены соответствующие экспертизы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре