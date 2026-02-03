По факту вырубки деревьев в «Белом городе» возбуждено уголовное дело,

В Баку по факту вырубки деревьев на территории "Белого города" возбуждено уголовное дело.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что по факту вырубки деревьев в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Двое лиц, подозреваемых в совершении данного деяния, задержаны и привлечены к ответственности. Назначены соответствующие экспертизы.