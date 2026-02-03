https://news.day.az/society/1813770.html

По факту вырубки деревьев в «Белом городе» возбуждено уголовное дело, есть задержанные

В Баку по факту вырубки деревьев на территории "Белого города" возбуждено уголовное дело. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Отмечается, что по факту вырубки деревьев в Хатаинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.