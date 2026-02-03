Совет прессы Азербайджана выступил с призывом в связи с оскорблениями в соцсетях

В последнее время в социальных сетях, особенно на платформах "TikTok" и "YouTube", во время прямых эфиров и в публикациях широко распространены открытая нецензурная брань, оскорбления, аморальное поведение и язык ненависти.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Комиссии по связям с пользователями социальных сетей Совета прессы.

Отмечается, что подобные случаи приводят к росту агрессии в обществе, а также наносят серьёзный ущерб национально-нравственным ценностям.

"Следует особо подчеркнуть, что некоторые блогеры и тиктокеры, проживающие за рубежом, а также отдельные лица, пропагандирующие аморальное поведение, посредством прямых эфиров в социальных сетях открыто оскорбляют и унижают людей, создавая атмосферу противостояния. Такое поведение не соответствует ни этическим нормам, ни сути свободы выражения мнений.

Свобода слова ни в коем случае не может служить оправданием для оскорблений, нецензурной брани, языка ненависти, распространения ложной информации и общественных манипуляций. Социальные сети являются неотъемлемой частью информационного пространства, и каждая распространяемая в них информация влечёт за собой как общественную, так и правовую ответственность", - подчёркивается в сообщении.

Комиссия по связям с пользователями социальных сетей Совета прессы призвала всех блогеров, тиктокеров и пользователей социальных сетей соблюдать требования законодательства, этические нормы и принципы общественной ответственности.