Азербайджанские дзюдоисты выступят на Большом шлеме в Париже

На турнире Большого шлема, который пройдет 7-8 февраля в столице Франции Париже, Азербайджан будет представлен восемью дзюдоистами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, сборная выступит на престижном соревновании под руководством главного тренера мужской национальной команды Рихарда Траутмана, а также старших тренеров Эльхана Мамедова и Славко Текича.

На татами выйдут Балабей Агаев (60 кг), Назир Талыбов и Руслан Пашаев (оба - 66 кг), Зелим Тцкаев и Вусал Гялендерзаде (оба - 81 кг), Эждер Багиров (100 кг), Ушанги Кокаури и Кенан Насибов.

Отметим, что в турнире примут участие 526 спортсменов из 82 стран.