Экс-форвард сборной Франции жестко раскритиковал трансфер "Ливерпуля"

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри резко высказался в адрес "Ливерпуля" после трансфера Жереми Жаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Дюгарри отметил, что не видит проблемы в самом футболисте, однако подверг жесткой критике трансферную политику английского клуба.

"Я не хочу оскорблять футболиста, он ни в чем не виноват. Желаю ему удачи, потому что он хороший игрок. Но когда перед тобой такие наивные люди, остается только аплодировать "Ренну". Они нашли настолько наивный клуб, что он называется "Ливерпуль". За этот трансфер заплатили 72 миллиона евро (144 миллиона манатов)", - заявил Дюгарри.