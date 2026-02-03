Еще одна страна запретит доступ к соцсетям лицам младше 16 лет

В Испании планируют запретить доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить системы проверки возраста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес, объявив о ряде мер, направленных на обеспечение безопасной цифровой среды.

Правительство неоднократно жаловалось на распространение разжигающих ненависть высказываний, порнографического контента и дезинформации в социальных сетях, заявляя, что это негативно сказывается на молодежи.

"Наши дети оказываются в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку... Мы больше не будем с этим мириться", - заявил Санчес, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае и призывая другие европейские страны принять аналогичные меры.

"Мы защитим их от цифрового Дикого Запада", - добавил он.

В декабре Австралия стала первой страной, запретившей социальные сети для детей младше 16 лет. За этим шагом внимательно следят другие страны, рассматривающие аналогичные возрастные меры.

Премьер-министр Испании заявил, что на следующей неделе будет представлен законопроект, который привлечет к ответственности руководителей социальных сетей за незаконный контент и разжигание ненависти, а также криминализирует манипуляции с алгоритмами и распространение незаконного контента.