Азербайджан отправил в Украину гумпомощь

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в социальной сети посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.
По его словам, в состав гуманитарного груза входят 17 генераторов, 4 переносные энергетические системы, а также другое энергетическое оборудование.
"Выражаю искреннюю благодарность правительству Азербайджана, его предприятиям, организациям и всему азербайджанскому народу за постоянную поддержку Украины", - отметил посол.
Отметим, что ранее Азербайджан уже направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с обеспечением электроснабжения.
