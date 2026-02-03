Азербайджан отправил в Украину гумпомощь

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в социальной сети посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, в состав гуманитарного груза входят 17 генераторов, 4 переносные энергетические системы, а также другое энергетическое оборудование.

"Выражаю искреннюю благодарность правительству Азербайджана, его предприятиям, организациям и всему азербайджанскому народу за постоянную поддержку Украины", - отметил посол.

Отметим, что ранее Азербайджан уже направлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с обеспечением электроснабжения.