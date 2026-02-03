Рафиг Новрузов награжден орденом "Великий Туран" Международной академии наук тюркского мира

Профессор Бакинского славянского университета Рафиг Новрузов удостоен звания "Посол науки и мира в тюркском мире" и ордена "Великий Туран" Международной академии наук тюркского мира (Турция, Анкара) за вклад в развитие государственности, науки и образования Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend Life сообщил сам Рафиг Новрузов.

Рафиг Новрузов родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет). С 1976 года работает в Бакинском славянском университете (ранее назывался Азербайджанским педагогическим институтом русского языка и литературы), где прошел путь от лаборанта до проректора. В разные годы преподавал в Белорусском государственном педагогическом университете, Минском государственном лингвистическом университете, Киевском национальном лингвистическом университете. Действительный член и академик Международной академии наук тюркского мира, Европейской академии естественных наук, Академии педагогических и социальных наук, Европейской академии естественных наук, Европейского университета и Европейского научного общества. Награжден международными медалями и орденами, отмечен титулами. Представлял азербайджанскую науку на многих международных мероприятиях. Является автором около сорока книг и более 100 научных статей.