Загадочный сферический объект в небе над Колумбией

Видео, запечатлевшее загадочный объект в виде сферы во время съемок обучающего ролика в районе Анд в Колумбии, широко расходится по мировым соцсетям.

Как передает Day.Az, вначале видео завирусилось в Южной Америке, где о наблюдениях такого рода сферических объектов сообщается почти ежедневно (впрочем, не только в Южной Америке).

Затем видео попало на Reddit и, видимо из-за впечатляющей достоверности, разошлось по всему миру.

Благодаря популярности данного видео, появилась и любопытная теория широкого распространения таких сфер в Центральной Америке и северной части Америки Южной. Ряд пользователей предполагает, что такие объекты начали производить местные наркокартели на базе недорогих китайских дронов для своих нехороших целей.