Состоялось посвященное WUF13 международное мероприятие на тему роли парламентов в устойчивом городском развитии

30 января 2026 года с участием 32 парламентариев из 30 стран мира состоялось международное онлайн-мероприятие, посвященное Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) на тему "Роль парламентов в развитии устойчивых городов и продвижении устойчивого градостроительства". Основной целью мероприятия стало информирование участников о ключевых целях и программе WUF13, а также содействие поощрению участия парламентов в работе WUF13.

Как передает Day.Az, мероприятие прошло по инициативе члена Милли Меджлиса Азербайджана и Глобальной парламентской академии (GCAP) Парваны Велиевой в рамках сотрудничества с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. В мероприятии, наряду с парламентариями, приняли участие представители UN-Habitat и других специализированных агентств.

Выступая с приветственной речью, депутат Парвана Велиева поблагодарила зарубежных коллег за поддержку инициативы и участие в заседании, посвященном WUF13. В рамках открытия в качестве специального гостя выступил министр окружающей среды и модернизации сельских районов Доминики Козьер Фредерик, который рассказал об опыте урбанизации малых островных государств, существующих вызовах, а также о работе парламента Доминики в сфере строительных норм, законов о зонировании и систем планирования.

В ходе мероприятия Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре была представлена презентация о WUF13, озвучена информация о новых инициативах, выдвинутых Азербайджаном в рамках WUF13, а также о том, что впервые будет организован саммит с участием глав государств и правительств. Была подчеркнута важность парламентской дипломатии в рамках градостроительных форумов.

Зарубежные депутаты, принявшие участие в обсуждениях, высоко оценили вопрос проведения WUF13 в Азербайджане, а также богатый градостроительный опыт страны, и направили совместное обращение Национальному координатору WUF13. В обращении говорится: "Мы, парламентарии, представляющие 30 стран, признаем, что города сегодня находятся в центре самых актуальных глобальных вызовов и одновременно являются ключевым элементом их решения. Быстрая урбанизация, климатические риски, неравенство, вынужденное перемещение и углубляющийся глобальный жилищный кризис требуют скоординированного политического лидерства, законодательной деятельности и устойчивых инвестиций. Мы вновь подтверждаем, что парламенты играют решающую роль в трансформации глобальных городских обязательств в национальные законы, политики и механизмы финансирования. Мы выражаем нашу твердую поддержку Азербайджанской Республике как стране-хозяйке WUF13, приветствуем приверженность Азербайджана продвижению глобального диалога по устойчивой урбанизации и его деятельность по представлению городов в качестве движущей силы устойчивости, мира и инклюзивного развития".

Отметим, что парламентарии являются одной из ключевых групп участников всемирных форумов городов.