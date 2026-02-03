https://news.day.az/world/1813871.html Истребитель ВВС США уничтожил беспилотник Ирана Американские военные сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу ВМС США в Аравийском море. Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Reuters представитель американских властей. Новость обновляется
Истребитель ВВС США уничтожил беспилотник Ирана
Американские военные сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море
Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Reuters представитель властей США.
Отмечается, что ранский беспилотник Shahed-139 направлялся в сторону авианосца и был уничтожен американским истребителем F-35C Lightning II из состава 314-й эскадрильи морской авиации (VMFA-314).
