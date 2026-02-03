Истребитель ВВС США уничтожил беспилотник Ирана

Американские военные сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море

Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству Reuters представитель властей США.

Отмечается, что ранский беспилотник Shahed-139 направлялся в сторону авианосца и был уничтожен американским истребителем F-35C Lightning II из состава 314-й эскадрильи морской авиации (VMFA-314).