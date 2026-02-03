Названа самая продаваемая консоль Nintendo в истории

Продажи первого поколения игровой консоли Switch за все время превысили 155,3 млн устройств, что является рекордным значением в истории Nintendo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация об этом появилась в обновленных данных финансового отчета компании.

Обсуждаемая консоль обошла Nintendo DS с показателем 154 млн проданных устройств и стала самым продаваемым игровым устройством в истории компании. Консоль была выпущена в марте 2017 года.

Среди всех игровых консолей Switch уступает только PlayStation 2, продажи которой составляют не менее 160 млн устройств. Продажи программного обеспечения для Switch превысили 1,5 млрд копий, а число активных пользователей в год достигает 129 млн.

Самыми популярными играми остаются Mario Kart 8 Deluxe с продажами 70,5 млн копий, Animal Crossing: New Horizons с 49,3 млн, Super Smash Bros. Ultimate с 37,4 млн, The Legend of Zelda: Breath of the Wild с 33,6 млн и Super Mario Odyssey с 30,2 млн копий.

Также компания сообщила о поставках 7 млн консолей Switch 2 за последние три месяца года. Всего за семь месяцев с момента выхода поставки новой консоли достигли 17,4 млн устройств, тогда как PlayStation 5 потребовалось 15 месяцев для достижения сопоставимых показателей.