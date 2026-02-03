Азербайджан и ОАЭ обсудили военное сотрудничество - ФОТО - ВИДЕО
Как передает Day.Az, в Минобороны сообщили, что в рамках визита состоялась двусторонняя встреча министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова с государственным министром ОАЭ по вопросам обороны Мухаммедом бин Мубараком Аль‑Мазруи.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в военной сфере. Отмечено, что совместные учения и взаимные визиты способствуют расширению военных связей между двумя странами.
Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.
