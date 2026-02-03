Вагоны с зерном прибыли в Армению через Азербайджан

Зерновые вагоны, отправленные из России транзитом через Азербайджан, прибыли в Армению.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В частности, через Азербайджанскую Республику было перевезено 25 железнодорожных вагонов с зерном общим весом 1 746 тонн, которые успешно прибыли в Армению.

В общей сложности на данный момент из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана было отправлено 285 зерновых вагонов, что составляет около 19 900 тонн зерна.

Отмечается, что зерновые вагоны, отправленные из России, были направлены из Азербайджана в Армению 1 февраля.