Вагоны с зерном прибыли в Армению через Азербайджан

Зерновые вагоны, отправленные из России транзитом через Азербайджан, прибыли в Армению.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В частности, через Азербайджанскую Республику было перевезено 25 железнодорожных вагонов с зерном общим весом 1 746 тонн, которые успешно прибыли в Армению.
В общей сложности на данный момент из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана было отправлено 285 зерновых вагонов, что составляет около 19 900 тонн зерна.
Отмечается, что зерновые вагоны, отправленные из России, были направлены из Азербайджана в Армению 1 февраля.
