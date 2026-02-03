Стали известны самые востребованные виды спорта на ОИ-2026

По состоянию на 3 февраля было раскуплено 75% билетов (около 1,2 млн), выставленных на продажу, на соревнования в рамках Олимпийских игр - 2026 в Италии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на заявление организаторов Олимпиады.

Самым востребованным с точки зрения продажи билетов называется такой зимний вид спорта, как хоккей с шайбой. Далее следуют биатлон и лыжные гонки.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет в пятницу, 6 февраля. Многие типы билетов все еще находятся в продаже и будут доступы даже после начала соревнований.

Организаторы также объявили об акции на первые несколько дней соревнований перед церемонией открытия - два билета по цене одного.