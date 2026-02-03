Иран попытался перехватить американский танкер

Утром 3 февраля иранские катера приблизились к американскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и приказали судну остановиться. Инцидент произошёл на фоне наращивания Вашингтоном военного присутствия в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным компании Vanguard Tech, специализирующейся на морской безопасности, шесть иранских катеров, вооруженных пулеметами 50-го калбира, приблизились к танкеру при входе в стратегически важный водный путь и потребовали заглушить двигатели и подготовиться к абордажу. Судно ускорилось и вскоре было взято под сопровождение американского военного корабля. Информацию подтвердили американские официальные лица.