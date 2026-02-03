На Землю надвигается комета

Надвигающаяся на Землю комета C/2026 A1 прекратит свое существование, поскольку столкнется с испепеляющим теплом Солнца.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил преподаватель астрономии и физики Пермского национального исследовательского политехнического университета, заместитель директора Политехнической школы вуза Евгений Бурмистров.

"Гарантированному разрушению ядра способствуют два фактора: испепеляющая жара и мощные приливные силы, возникающие из-за того, что Солнце сильнее притягивает ближнюю сторону кометы, чем дальнюю, что приводит к ее деформации и разрыву", - сказал ученый.

При этом Бурмистров заметил, что есть некоторая вероятность того, что C/2026 A1 сохранит целостность.