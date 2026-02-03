Почему овощи подешевели на рынках Азербайджана?

В последние время в Азербайджане относительно низкие цены на овощном рынке находятся в центре внимания как потребителей, так и продавцов. На рынках некоторые фрукты и овощи предлагаются по более низким ценам, чем обычно.

С чем связаны нынешние низкие цены на сельскохозяйственную продукцию на рынках Азербайджана?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж заявил, что сезонное изобилие, рост местного производства и увеличение объема продукции, поступающей на рынок, привели к стабилизации цен, а в ряде случаев - к их заметному снижению.

По его словам, эта тенденция не только делает продукты первой необходимости более доступными для населения, но и усиливает конкуренцию на рынке:

"В последнее время по некоторым овощам наблюдается стабилизация цен, по другим - снижение. Особенно подешевели помидоры. Причина в том, что сельскохозяйственная продукция Азербайджана сейчас в большей степени ориентирована на внутренний рынок. Когда продукция направляется внутрь страны, на рынке возникает избыток".

Экономист отметил, что перед праздником Новруз цены снова начнут расти:

"В настоящее время овощи на внутреннем рынке доступны. В супермаркетах картофель продается по 1-1,5 маната, лук - по 0,50-1 манат, морковь - по 0,80-1,20 маната, свекла - по 0,70-1,10 маната, помидоры - по 0,70-2 маната".

Он также указал на одну особенность азербайджанского плодоовощного рынка:

"В Азербайджане фермеры часто стараются в следующем году снова выращивать ту культуру, которая принесла большую прибыль в предыдущем году. Но такая стратегия не всегда оправдывает себя. В результате на рынке возникает избыток одного и того же продукта, усиливается конкуренция и цены падают. Я считаю, что текущий уровень цен на фрукты и овощи сохранится как минимум до конца февраля".

Он добавил, что снижение цен также связано с тем, что на рынок одновременно поступают как продукты открытого грунта, так и тепличные овощи.