Сколько граждан Азербайджана репатриированы из Сирии и Ирака?

В 2020-2025 годах число граждан, репатриированных из Сирии в Азербайджан, достигло 243 человек.

Как передает Day.Az, согласно расследованию Milli.Az, проведенному на основе имеющихся документов, в 2018-2024/2025 годах из Ирака в страну в общей сложности были репатриированы 295 граждан Азербайджана. Из них 286 - дети и 7 - женщины.

Таким образом, в 2020-2025 годах общее число граждан, репатриированных в Азербайджан из Сирии и Ирака, составило примерно 519 человек.