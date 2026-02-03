Создатели ChatGPT оказались недовольны чипами Nvidia

OpenAI выразила недовольство частью новейших микропроцессоров Nvidia и в 2025 году начала искать альтернативные аппаратные решения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, претензии OpenAI касаются прежде всего чипов, задействованных в инференсе - этапе, на котором ИИ-модели обрабатывают пользовательские запросы и выполняют прикладные задачи. Хотя Nvidia по-прежнему доминирует в сегменте обучения крупных языковых моделей, инференс становится новым полем конкурентной борьбы среди производителей ускорителей.

Источники Reuters указывают, что OpenAI не устраивает скорость отклика оборудования Nvidia при обработке отдельных типов запросов. Проблема особенно проявилась в Codex, продукте, который компания позиционирует как "командный центр для ИИ-агентов" и который предъявляет повышенные требования к задержкам и пропускной способности вычислительной инфраструктуры.

Контекстом для напряженности стали и переговоры об инвестициях. В сентябре 2025 года Nvidia заявляла о готовности вложить до $100 млрд в OpenAI, однако обсуждение не продвинулось дальше ранней стадии. По данным The Wall Street Journal, глава Nvidia Дженсен Хуанг критиковал компанию за недостаток дисциплины в управлении бизнесом. В конце января 2026 года Хуанг публично назвал слухи о конфликте "ерундой".

Параллельно OpenAI расширяет пул поставщиков. По информации Reuters, в январе 2026 года компания заключила трехлетнее соглашение со стартапом Cerebras на поставку вычислительных мощностей на сумму $10 млрд. Cerebras заявляет, что ее решения обеспечивают кратный прирост производительности по сравнению с чипами Nvidia в задачах инференса.