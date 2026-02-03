В SOCAR обсудили проект Программы соцразвития на 2026-2028 годы

В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась встреча, посвященная обсуждению проекта Программы социального развития (устойчивого развития) на 2026-2028 годы и плана мероприятий, предусмотренного для включения в программу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"На встрече были рассмотрены результаты реализации Программы социального развития за 2021-2025 годы, проведен обмен мнениями по приоритетным направлениям на следующий период, а также определены цели на будущее", - сказали в компании.

