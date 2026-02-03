В Windows 11 будет меньше ИИ

Корпорация Microsoft отказалась внедрять искусственный интеллект (ИИ) во все функции Windows 11 из-за гнева пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты медиа описали успехи компании в развертывании инструментов ИИ словами "дела пошли под откос". По информации инсайдеров, не только пользователи Windows 11, но и многие инженеры IT-гиганта возмутились тем, что Microsoft везде добавляет ИИ-функции. Из-за этого компания пересмотрит свою стратегию в области ИИ.

Так, в Microsoft уже решили не добавлять в текстовый редактор Notepad и графический редактор Paint новые ИИ-опции. Компания может удалить некоторые спорные функции, отказаться от бренда Copilot и перевести программы к более оптимизированному пользовательскому интерфейсу. В итоге ИИ-сервисов в операционной системе (ОС) станет меньше.

Функция Recall, которая постоянно записывает содержимое экрана, также находится на стадии пересмотра. При этом ИИ-инструменты останутся в семантическом поиске, Agentic Workspace, Windows ML, Windows AI API и других сервисах. "Компания отходит от концепции "повсеместного использования ИИ" и переходит к функциям, которые действительно полезны для пользователей Windows", - заключил редактор Windows Central Зак Боуден.