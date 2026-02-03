https://news.day.az/politics/1813836.html Новый посол Индии прибыл в Азербайджан Новоназначенный посол Индии Абхай Кумар прибыл в Азербайджан. Как передает Day.Az, дипломат уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Новый посол Индии прибыл в Азербайджан
Новоназначенный посол Индии Абхай Кумар прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az, дипломат уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре