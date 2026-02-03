Инфляция в Турции опустилась до минимума

Уровень инфляции в Турции в годовом исчислении опустился до минимума последних 50 месяцев.

Как передает Day.Az, об этом говорят показатели уровня роста цен за первый месяц текущего года, обнародованные 3 февраля Управлением статистики Турции (TÜİK).

Согласно TÜİK, уровень инфляции в Турции по итогам января 2026 года составил 4,84 %, что ниже показателей января 2025 года (5,03 %) и января 2024 года (6,70 %).

Инфляция в годовом исчислении составила 30,65 %.

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, комментируя показатели TÜİK, заявил, что влияние факторов, способствующих росту инфляции останется ограниченным.

"Правительство продолжит решительные шаги по обеспечению ценовой стабильности, будет и далее стимулировать рост предложения в стране", - заверил он.