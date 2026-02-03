Является ли трансплантация органов в Азербайджане платной?

Как сообщалось ранее, в настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в пересадке органов. Об этом сообщила председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Йегана Аббасова. По ее словам, все эти пациенты остро нуждаются в донорах.

Она также отметила, что на данный момент в Азербайджане 4642 человека находятся на диализе, и большинство из них также нуждаются в донорах органов.

Напомним, что в Азербайджане впервые на Южном Кавказе была проведена операция по пересадке сердца. Пациент, перенесший трансплантацию, сообщил, что чувствует себя хорошо.

На этом фоне люди задаются вопросом, как именно организован процесс трансплантации в Азербайджане и является ли он платным?

Врач Адиль Гейбулла в комментарии Day.Az подчеркнул, что пересадка органов ни в одной стране мира не осуществляется на платной основе.

По его словам, подобные операции, как правило, проводятся в рамках системы страхования, и все расходы покрываются страховыми механизмами. В Азербайджане действует аналогичный подход. В качестве источников органов во всем мире преимущественно используются доноры с подтвержденной смертью мозга - это, как правило, здоровые и чаще всего молодые люди, погибшие в результате дорожно-транспортных происшествий или тяжелых травм. Их органы передаются нуждающимся пациентам на основании специальных списков и по прозрачным процедурам.

Гейбулла отметил, что альтернативным вариантом является добровольное донорство органов.

Он напомнил, что ранее в Азербайджане этот процесс проходил строгую проверку со стороны Этической комиссии и осуществлялся только после получения соответствующего разрешения. Причиной такого контроля являлась возможность наличия криминальных интересов, давления или угроз, которые могли сопровождать случаи донорства. Именно поэтому сфера трансплантации находится под жестким надзором.

По словам врача, в настоящее время в Азербайджане отсутствуют банки донорских органов, поэтому донорами, как правило, выступают родители, близкие родственники или члены семьи пациентов.

"Участие третьих лиц в качестве доноров недопустимо, а происхождение органа подлежит обязательной проверке. Для этого действует Этическая комиссия, которая с помощью специальных психологических тестов и методов исследования проверяет искренность отношений между донором и реципиентом. Только после выполнения всех этих условий выдается разрешение на изъятие органа.

Купля-продажа органов категорически запрещена и не может осуществляться ни в какой форме - ни за деньги, ни на платной основе. Расходы, связанные с операциями по трансплантации, как правило, покрываются системой обязательного медицинского страхования", - сказал Гейбулла.