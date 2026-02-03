Трамп встретился с президентом Колумбии в Белом доме

В Белом доме состоялись переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро.

Как передает Day.Az, встреча прошла в закрытом от прессы формате.

Корреспонденты AFP сообщили, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой вход, "без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств".

В январе президенты провели телефонный разговор, который оба оценили положительно. Дональд Трамп 2 февраля заявил журналистам, что тон Густаво Петро в последнее время изменился, отмечает агентство Reuters.

После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Дональд Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Густаво Петро в производстве кокаина.

10 января Густаво Петро заявил, что поедет в США, чтобы "остановить мировую войну". Он отметил, что продолжающийся диалог с Вашингтоном поможет избежать вооруженного конфликта.