Трамп встретился с президентом Колумбии в Белом доме
В Белом доме состоялись переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро.
Как передает Day.Az, встреча прошла в закрытом от прессы формате.
Корреспонденты AFP сообщили, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой вход, "без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств".
В январе президенты провели телефонный разговор, который оба оценили положительно. Дональд Трамп 2 февраля заявил журналистам, что тон Густаво Петро в последнее время изменился, отмечает агентство Reuters.
После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Дональд Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Густаво Петро в производстве кокаина.
10 января Густаво Петро заявил, что поедет в США, чтобы "остановить мировую войну". Он отметил, что продолжающийся диалог с Вашингтоном поможет избежать вооруженного конфликта.
