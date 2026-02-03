Анкара готова сотрудничать с Эр-Риядом в восстановлении Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Саудовскую Аравию, 3 февраля встретился в Эр-Рияде с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, в особенности, в сферах энергетики, оборонной промышленности, инвестиций, торговли и технологий.

Президент Турции выразил решимость к новым шагам в направлении углубления связей с Саудовской Аравией.

Собеседники уделили также внимание региональным и глобальным процессам.

Турецкий лидер подчеркнул готовность к усилиям по скорейшему по преодолению гуманитарного кризиса в Палестине, рассказал о значимости сохранения стабильности и территориальной целостности Сирии.

Президент Эрдоган указал, что Анкара готова сотрудничать с Эр-Риядом в вопросах восстановления Сирии.

Отдельными пунктами были обсуждены текущая ситуация в Йемене и события в странах Восточной Африки, подписаны четыре соглашения между Турцией и Саудовской Аравией, а также опубликовано совместное заявление.