Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила в Абу-Даби мечеть Шейха Заида

3 февраля Лейла Алиева посетила мечеть Шейха Заида в Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мечеть Шейха Заида является одной из шести крупнейших мечетей в мире и носит имя основателя и первого Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Строительство мечети началось в 1996 году. Здесь одновременно могут совершать молитву примерно 50 тыс. человек. В этом грандиозном сооружении непрерывно читается Коран.
