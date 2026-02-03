Иран хочет перенести место переговоров с США

Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Турции в Оман.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Отмечается, что Тегеран потребовал изменить место и формат переговоров с США в эту пятницу, рассказали Axios два источника, знакомые с ситуацией.

"Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман. Теперь они также хотят проводить их в двустороннем формате, только с США, а не с участием нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей", - отметил портал.

Иранские дипломаты ранее уже исключили возможность переговоров по поводу оборонных возможностей страны, включая ее программу баллистических ракет.

Если переговоры все же состоятся, они будут посвящены иранской ядерной программе и поиску путей предотвращения открытого конфликта между Ираном и США. Это станет первой подобной встречей с тех пор, как США прошлым летом нанесли удары по трем иранским ядерным объектам.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник подтвердил подготовку встречи в публикации в социальных сетях.

"Я поручил министру иностранных дел, при условии существования подходящей обстановки - свободной от угроз и необоснованных ожиданий, - добиваться справедливых и равноправных переговоров, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности", - написал Пезешкиан в соцсети X.

По словам президента, разрешение на переговоры было дано после "обращений со стороны дружественных правительств региона".

"Эти переговоры будут вестись в рамках наших национальных интересов", - подчеркнул он.

Учитывая, что в прошлом переговоры нередко назначались накануне ударов по Ирану, дипломатический источник сообщил Reuters, что Тегеран находится в состоянии "максимальной оборонной готовности" и готов к любому развитию событий.

Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется "масштабная армада", которая нанесет удар "быстро и с применением силы", если Тегеран не пойдет на сделку с США.

В публикации на своей платформе Truth Social Трамп провел параллели с операцией, приведшей к похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметив при этом, что флот, направленный к Ирану, "крупнее", чем тот, что был развернут у берегов Южной Америки.

"Как и в случае с Венесуэлой, он готов, желает и способен оперативно выполнить свою миссию - быстро и жестко, при необходимости. Будем надеяться, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и согласится на справедливую и равноправную сделку - НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ - выгодную для всех сторон", - написал Трамп..

В настоящее время в регионе находится ударная группа авианосца ВМС США, которая может быть задействована в случае возможного удара по Ирану.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили CNN на прошлой неделе, что президент США рассматривает различные варианты, включая авиаудары по руководству Ирана, ядерным объектам и государственным учреждениям.

Считается, что Иран располагает тысячами ракет и беспилотников, способных достичь американских баз на Ближнем Востоке, и ранее угрожал нанести удары по ним, а также по Израилю.

Дипломатическая активность, приведшая к планированию встречи в Стамбуле в пятницу, велась при участии Катара, Турции и Египта. Эти страны пытаются найти способ предотвратить войну между США и Ираном.

Дипломатический советник президента ОАЭ Мухаммеда бин Заеда Анвар Гаргаш во вторник заявил, что региону не нужна война между Ираном и США, подчеркнув при этом, что Ирану "необходимо прийти к соглашению".