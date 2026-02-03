"Щит мира" как формула отношений между Азербайджаном и ОАЭ

Автор: Акпер Гасанов

Совместные оперативно-тактические учения "Щит мира - 2026", проходящие в Абу-Даби с участием военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, стали не просто очередным эпизодом военного взаимодействия двух стран. Это событие имеет более глубокое политическое и стратегическое измерение, отражающее качественно новый этап азербайджано-эмиратских отношений.

Особое значение учениям придает тот факт, что за их ходом лично наблюдали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Присутствие глав государств на военных маневрах такого уровня - это недвусмысленный сигнал: сотрудничество между Баку и Абу-Даби выходит далеко за рамки дипломатических деклараций и становится практическим инструментом обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Учения "Щит мира - 2026" проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным сценариям современных конфликтов и угроз. В ходе маневров отрабатывались задачи в трех ключевых средах - в населенном пункте, в горной местности и в морской зоне. Это подчеркивает универсальный характер подготовки и широкий спектр угроз, с которыми сталкиваются государства в XXI веке: от террористических атак до гибридных форм насилия и диверсионной активности.

Среди выполненных задач: выявление и нейтрализация незаконных вооруженных формирований, восстановление контроля над захваченным судном, освобождение заложников и нейтрализация террористических элементов, эвакуация раненых, предотвращение беспорядков и диверсий в населенных пунктах, проведение противопожарных мероприятий в условиях кризисных операций.

Таким образом, "Щит мира" - это не демонстрация силы ради силы, а практическая отработка сценариев антитеррористической и антикризисной безопасности. Основная цель учений заключается в совершенствовании профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействии обеспечению устойчивого мира и взаимном обмене опытом.

Факт проведения таких учений именно между Азербайджаном и ОАЭ говорит о совпадении стратегических интересов двух государств. Оба государства выступают за укрепление стабильности, борьбу с терроризмом и развитие самостоятельных механизмов безопасности. Азербайджан, обладая уникальным опытом ведения современных операций и реформирования армии, становится все более востребованным партнером в сфере оборонного сотрудничества.

ОАЭ, в свою очередь, активно инвестируют в создание высокотехнологичных вооруженных сил и расширяют военно-технические связи с надежными партнерами. В рамках визита также было подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны ОАЭ.

Этот документ открывает реальные перспективы для: совместных программ подготовки,обмена опытом и технологиями, возможных проектов в сфере оборонной промышленности, расширения взаимодействия в области морской безопасности и борьбы с терроризмом. Таким образом, "Щит мира - 2026" становится платформой, на которой может строиться долгосрочное военно-техническое партнерство.

Однако сотрудничество Баку и Абу-Даби не ограничивается оборонной сферой. Во время встречи Президентов было подчеркнуто, что двусторонние отношения основаны на стратегическом партнерстве и успешно развиваются во всех направлениях - политическом, экономическом, энергетическом, гуманитарном. Особое внимание привлекает подписание документа относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби - компании XRG - определенной части неконтролирующей доли Министерства экономики Азербайджана в ЗАО "Южный газовый коридор".

Это решение имеет несколько уровней значения. Так, ОАЭ становятся участником одного из ключевых стратегических энергетических проектов Азербайджана. Соответственно, участие крупных фондов ОАЭ подтверждает устойчивость азербайджанской экономики. По сути, имеет место долгосрочная энергетическая синергия - сотрудничество между нашими странами охватывает не только традиционные энергоресурсы, но и возобновляемую энергетику, что особенно важно в эпоху глобального энергоперехода.

Да, Азербайджан и ОАЭ демонстрируют редкий пример партнерства, основанного на прагматизме, взаимном уважении и отсутствии противоречий. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке, укрепление связей между Баку и Абу-Даби становится фактором устойчивости. Взаимные визиты Президентов, регулярные контакты и стратегические соглашения формируют фундамент долгосрочного политического союза.

Отдельного внимания заслуживает обсуждение установления побратимских отношений между столицами двух стран - Баку и Абу-Даби. Этот шаг имеет символическое и практическое значение: расширение культурных и образовательных программ, развитие туризма и городских проектов,укрепление гуманитарных связей между обществами, создание новых возможностей для бизнеса и муниципального сотрудничества. Побратимство превращает стратегическое партнерство государств в живую связь между людьми, городами и будущими поколениями.

В целом же, военное взаимодействие, инвестиционные соглашения в энергетике, развитие политического диалога и укрепление гуманитарных связей через побратимство Баку и Абу-Даби формируют многослойную архитектуру партнерства. Сегодня Азербайджан и ОАЭ демонстрируют модель сотрудничества, основанную на безопасности, модернизации и взаимной выгоде. И "Щит мира - 2026" становится не просто названием учений, а символом новой реальности, в которой Баку и Абу-Даби выступают как союзники в деле стабильности и развития.