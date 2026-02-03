УЕФА отметил успехи "Карабаха" в ЛЧ

Официальный сайт УЕФА опубликовал подборку самых интересных цифр и фактов по итогам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в статистическом обзоре uefa.com отдельное внимание уделено "Карабаху".

Отмечено, что агдамский клуб стал первой командой в истории Азербайджана, одержавшей победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче первого тура "Карабах" обыграл "Бенфику" со счетом 3:2.

Кроме того, "Карабах" вошел в историю как первый азербайджанский клуб, сумевший победить соперника из Германии в еврокубках. Команда Гурбана Гурбанова добилась этого успеха с пятнадцатой попытки.

Напомним, что в седьмом туре "Карабах" одержал победу над "Айнтрахтом" со счетом 3:2.