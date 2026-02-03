https://news.day.az/world/1813876.html Уиткофф и Кушнер будут на переговорах РФ и Украины в ОАЭ Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в среду примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ) по урегулированию украинского кризиса. Как передает Day.Az, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в среду примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Абу-Даби (ОАЭ) по урегулированию украинского кризиса.
Как передает Day.Az, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров", - сказала она. Ливитт добавила, что предыдущая встреча в этом формате "была исторической по своей природе".
