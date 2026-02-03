Убит сын Каддафи

Убит сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи - Сейф аль-Ислам Каддафи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Reuters источники, близкие к семье, его адвокат Халед аль-Зайди, а также ливийские СМИ.

Подробности обстоятельств его гибели на данный момент неизвестными.

Сейф аль-Ислам хорошо известен в Ливии, особенно благодаря своей роли в формировании государственной политики до 2011 года, однако в последние годы он практически исчез из публичного поля.

В 2015 году ливийский суд заочно приговорил Сейфа аль-Ислама к смертной казни за подавление мирных протестов во время революции 2011 года, которая положила конец правлению его отца.

Кроме того, Международный уголовный суд выдвинул против него предварительные обвинения в преступлениях против человечности. Попытки его адвокатов добиться прекращения этого дела успехом не увенчались.

В 2021 году Сейф аль-Ислам зарегистрировался кандидатом в президенты на выборах, запланированных на декабрь, однако голосование так и не состоялось из-за политического тупика в стране.