Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в области ИИ

В Иерусалиме подписан Меморандум о взаимопонимании между Израилем и Азербайджаном в области искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху.

Документ подписали глава Национального штаба по ИИ Эрез Эскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что соглашение охватывает суперкомпьютерную инфраструктуру, применение ИИ в ключевых гражданских секторах, совместные исследования и развитие человеческого капитала.

По словам израильской стороны, документ укрепляет стратегическое партнерство и открывает новые возможности для технологического лидерства обеих стран.

Нетаньяху подчеркнул важность соглашения.

"Искусственный интеллект - это не инструмент будущего, а инструмент настоящего. Нам нужно убедиться, что мы входим в число ведущих стран в этой области, и я думаю, что вместе мы можем добиться гораздо большего и лучших результатов", - сказал глава израильского правительства.