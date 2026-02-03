Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в области ИИ - ФОТО
В Иерусалиме подписан Меморандум о взаимопонимании между Израилем и Азербайджаном в области искусственного интеллекта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает канцелярия Биньямина Нетаньяху.
Документ подписали глава Национального штаба по ИИ Эрез Эскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
Отмечается, что соглашение охватывает суперкомпьютерную инфраструктуру, применение ИИ в ключевых гражданских секторах, совместные исследования и развитие человеческого капитала.
По словам израильской стороны, документ укрепляет стратегическое партнерство и открывает новые возможности для технологического лидерства обеих стран.
Нетаньяху подчеркнул важность соглашения.
"Искусственный интеллект - это не инструмент будущего, а инструмент настоящего. Нам нужно убедиться, что мы входим в число ведущих стран в этой области, и я думаю, что вместе мы можем добиться гораздо большего и лучших результатов", - сказал глава израильского правительства.
