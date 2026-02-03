В Азербайджане 11 дней подряд будут нерабочими

В соответствии с Трудовым кодексом и решениями Кабинета министров изменена последовательность рабочих и выходных дней в марте.

Как сообщает Day.Az, поскольку 8 марта - Международный женский день - в этом году приходится на воскресенье, следующий день, 9 марта, объявлен нерабочим.

В связи с праздником Новруз выходными днями считаются 20, 21, 22, 23 и 24 марта. Учитывая, что 21 и 22 марта выпадают на субботу и воскресенье, дополнительно нерабочими днями определены также 25 и 26 марта.

Кроме того, праздник Рамазан будет отмечаться 20 и 21 марта. Поскольку дни праздника Рамазан совпадают с выходными по случаю Новруза, решением правительства 27 и 30 марта также объявлены днями отдыха.

Таким образом, с 20 по 30 марта в стране не будет ни одного рабочего дня.