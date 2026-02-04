Азербайджан и Сербия провели политконсультации

3 февраля в Баку состоялись многосторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Сербия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев и государственный секретарь Сербии Невена Йованович.

В ходе политических консультаций состоялся подробный обмен мнениями по приоритетам внешней политики обеих стран, международным и региональным процессам, представляющим взаимный интерес, а также ключевым вызовам в контексте меняющихся геополитических реалий.

На встрече также обсуждалось сотрудничество между двумя странами, имеющими стратегические партнерские отношения, в рамках многосторонних форматов в политической, экономической сферах, энергетической безопасности, транспортном сообщении, борьбе с изменением климата и других областях.

Особое внимание было уделено развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества с ведущими региональными и глобальными партнерами, укреплению взаимодействия в рамках глобальных платформ, а также оказанию взаимной поддержки инициативам и кандидатурам в международных организациях.

Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки по вопросам внешней политики, имеющим основополагающее значение для обеих стран, в рамках многостороннего формата.