В Африке может вырасти число смертей от малярии

Изменение климата может повлиять на распространение малярии в Африке и привести к значительному увеличению числа случаев заболевания и смертей в ближайшие 25 лет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Анализ основан на моделировании под текущие международные климатические обязательства и учитывает влияние экстремальных погодных явлений и изменений температуры и осадков.

Авторы исследования указывают, что экстремальные погодные явления - такие, как наводнения и циклоны - будут основным фактором роста риска передачи инфекции, поскольку они нарушают работу программ лечения, повреждают жилища и препятствуют доступу к медицинской помощи. Такие "разрушительные" эффекты, по оценкам авторов, будут ответственны за большую часть дополнительного риска распространения болезни и смертей.

По прогнозам, комбинированные воздействия экстремальных погодных явлений и изменения климата могут привести к более чем 123 млн дополнительных клинических случаев малярии по всей Африке к 2050 году. Это, при неизменном уровне смертности от заболевания, может означать свыше 500 000 дополнительных смертей за тот же период.

Исследователи подчеркивают, что экосистемные изменения, такие как рост температуры и сдвиг режимов осадков, будут способствовать распространению переносчиков малярии в тех районах, где ранее климатические условия были менее благоприятны для их выживания. В числе таких регионов названы пояс низких широт Южной Африки и высокогорные районы Восточной Африки. В то же время в некоторых частях Сахеля повышение температуры может снизить риск передачи инфекции, поскольку условия станут слишком жаркими для комаров-переносчиков.

Кроме прямых климатических влияний, авторы исследования также отмечают, что изменение климата может ухудшать доступ к профилактическим мероприятиям и здравоохранению из-за разрушения инфраструктуры экстремальными погодными условиями, что также влияет на масштабы распространения малярии.