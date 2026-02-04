Азербайджанская нефть подорожала
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,08 доллара США или 0,11% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,80 доллара США за баррель.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,11 доллара США или 0,16%, и составила 67,27 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 0,64 доллара США или 1,66% по сравнению с предыдущим показателем и составила 39,20 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,92 доллара США или 1,34% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,69 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
