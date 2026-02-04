Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку
По решению Правления Центрального банка Азербайджана все параметры процентного коридора снижены на 0,25 процентного пункта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА, учетная ставка установлена на уровне 6,5%, нижняя граница процентного коридора - 5,5%, верхняя граница - 7,5%.
При принятии решения по процентному коридору Центральный банк Азербайджана учитывал соответствие фактической и прогнозируемой инфляции целевому диапазону 4 ± 2%, глобальную экономическую активность и текущую ситуацию на международных финансовых рынках, основные тенденции внутренней макроэкономической среды, а также влияние решений денежно-кредитной политики на финансовые рынки и реальный сектор.
В настоящее время годовая инфляция продолжает оставаться в пределах целевого диапазона. За последние два месяца наблюдается тенденция к замедлению её роста. В декабре 2025 года инфляция за 12 месяцев составила 5,2%. В годовом выражении цены выросли: на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия - на 6,4%, на платные услуги - на 5,7%, на непродовольственные товары - на 2,5%. Годовая базовая инфляция в декабре 2025 года составила 4,8%, что отражает близость устойчивой части инфляции к целевому уровню. Основное влияние на фактическую инфляцию оказывают внешние и внутренние издержки.
Стабильность на валютном рынке продолжает играть ключевую роль в обеспечении ценовой стабильности. В 2025 году покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами превысила продажу на 423 миллиона долларов США. Снижение уровня долларизации вкладов резидентов-физических лиц на 2,6 процентного пункта - до 28% - свидетельствует о позитивных ожиданиях относительно обменного курса. Валютные резервы Центрального банка в 2025 году увеличились на 5,1% и достигли 11,5 миллиарда долларов США.
Показатели внешнего сектора, влияющие на баланс валютного рынка, остаются благоприятными. По данным таможенной статистики, в 2025 году внешнеторговое сальдо страны составило 0,7 миллиарда долларов США. Без учёта импорта золота положительное сальдо внешней торговли превысило 6,9 миллиарда долларов США. Согласно обновлённым макроэкономическим прогнозам Центрального банка, к концу 2026 и 2027 годов счёт текущих операций останется профицитным.
Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учётом ситуации на финансовых рынках и ликвидности банковской системы. Основная операция на открытом рынке - депозитные аукционы сроком на одну неделю - позволила минимизировать влияние факторов, не связанных с денежной политикой, на индекс AZIR. На необеспеченном денежном рынке ставки остаются в пределах процентного коридора Центрального банка и близки к учетной ставке. Среднесуточный уровень индекса AZIR снизился с 6,73% в декабре 2025 года до 6,7% в январе 2026 года. Снижение учетной ставки в два этапа - в июле и декабре 2025 года на 0,5 процентного пункта в совокупности привело к снижению ставок в различных сегментах финансового рынка, включая доходность нот Центрального банка, государственных ценных бумаг, а также процентные ставки по новым депозитам и кредитам в манатах.
Согласно базовому сценарию, к концу 2026 и 2027 годов годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона. По февральским прогнозам 2026 года ожидается, что инфляция составит 5,5% в 2026 году и 4,0% в 2027 году. Прогноз инфляции на 2026 год пересмотрен в сторону понижения.
С момента предыдущего заседания существенных изменений в балансе инфляционных рисков не произошло. Геополитическая напряжённость, тенденции экономической фрагментации и нестабильность глобальной торговой среды продолжают поддерживать высокий уровень неопределённости на товарных и финансовых рынках. Основной внешний риск связан с передачей импортных цен на внутреннюю инфляцию и зависит от динамики цен у торговых партнеров, мировых цен на сырьё и колебаний номинального эффективного обменного курса. Внутренним риском может стать более высокий, чем ожидалось, рост внутренних издержек.
Следующее решение по параметрам процентного коридора будет принято на основе направления прогнозной и фактической инфляции, а также результатов макроэкономического анализа. Центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности.
Данное решение вступает в силу с 5 февраля.
Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет опубликована 2 апреля.
