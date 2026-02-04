Как новые станции метро в Баку повлияют на рынок жилья?

Строительство новых станций метро в Баку неизбежно окажет влияние на цены на жилье в соответствующих районах и на рынок недвижимости в целом. Практика в сопоставимых городах показывает, что открытие новых станций метро может привести к росту стоимости недвижимости в близлежащем радиусе на 10-30%, а в отдельных случаях - и выше. Этот показатель варьируется в зависимости от рыночной конъюнктуры. Наиболее выраженный эффект, как правило, наблюдается в радиусе примерно 300-800 метров от станции.

Как сообщает Day.Az, в комментарии для Milli.Az, председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж отметил, что строительство новых станций метро способствует росту заказов в строительном секторе, расширению портфелей компаний и увеличению масштабов их деятельности.

"Эти проекты являются важным шагом в направлении обеспечения транспортной доступности и модернизации инфраструктуры. Строительство 10 новых станций в Баку стимулирует активизацию как рынка рабочей силы, так и рынка строительных материалов, а также способствует увеличению бюджетов строительных компаний. В районах, расположенных вблизи станций метро, будет зафиксирован рост цен на недвижимость. Транспортная доступность является одним из ключевых факторов удорожания жилья. Даже сама публикация информации о строительстве новых станций напрямую влияет на повышение цен продажи недвижимости в этих районах", - подчеркнул В. Орудж.

По его словам, инвесторы придают большое значение транспортной инфраструктуре.

"Строительство метро создает основу для появления в этих районах новых жилых комплексов, административных зданий, торговых центров и объектов общественного питания. Концентрация пассажиров метро вокруг станций способствует росту ежедневных доходов торговых объектов. Возведение новых станций метро имеет стратегическое значение как с точки зрения удовлетворения транспортных потребностей населения, так и обеспечения устойчивого развития экономики страны", - добавил он.

Отметим, что в Бакинском метрополитене уже ведется строительство на одной из 10 станций, запланированных к вводу до 2027 года, тогда как проектирование остальных девяти завершено.

По информации Агентства наземного транспорта, продолжается строительство станции с условным названием B4, которое планируется завершить к сентябрю текущего года. Также начаты строительные работы в депо "Дарнагюль".