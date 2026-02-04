Когда будет готова дорога от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кероглу»?

Работы на автомобильной дороге от академика Гасана Алиева до станции метро "Кероглу" продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в соответствии с государственной программой на новой автодороге, строительство которой началось в прошлом году, ведется возведение туннелей и подземных пешеходных переходов.

По новому проекту, направленному на предотвращение транспортных заторов, значительная часть работ уже близка к завершению.

Наряду с новыми автомобильными туннелями на дороге строятся и современные пешеходные переходы. Согласно проведенным исследованиям, в местах с наибольшим пешеходным потоком будут оборудованы переходы для обеспечения безопасности людей.

Завершение всех работ запланировано до конца текущего года.