https://news.day.az/world/1813898.html Трамп поговорил с Путиным Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. "Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну [на Украине]", - сказал политик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Когда состоялась беседа и ее детали, он не уточнил.
3 февраля Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во втором раунде трехсторонней встречи с Россией и Украиной в ОАЭ, который должен был состояться в выходные. В Вашингтоне заявили, что американский президент готов сделать "невозможное возможным" - добиться урегулирования.
