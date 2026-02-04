Трамп поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил войну [на Украине]", - сказал политик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда состоялась беседа и ее детали, он не уточнил.

3 февраля Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во втором раунде трехсторонней встречи с Россией и Украиной в ОАЭ, который должен был состояться в выходные. В Вашингтоне заявили, что американский президент готов сделать "невозможное возможным" - добиться урегулирования.