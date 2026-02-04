Израиль выдвинул США свои требования по Ирану

Израиль в контактах с США настаивает на некоторых требованиях в отношении переговоров Вашингтона с Тегераном. Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного чиновника еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, источник телеканала, знакомый с содержанием состоявшейся во вторник в Иерусалиме встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, утверждает, что израильская сторона за закрытыми дверями выдвинула четыре требования перед ожидаемыми американо-иранскими переговорами.

В число этих требований, по версии собеседника 12-го канала, вошли передача Ираном имеющихся у него запасов высокообогащенного урана другой стране, отказ Тегерана от дальнейшего ядерного обогащения, сворачивание иранцами производства баллистических ракет, а также прекращение финансирования и снабжения союзных исламской республике сил на Ближнем Востоке.

"Любое соглашение, не включающее в себя эти условия, - это плохое соглашение. Нынешняя [вашингтонская] администрация доказала свою приверженность Израилю во всех сферах, особенно по иранскому вопросу", - полагает чиновник. "Израиль влиял в прошлом и будет оказывать влияние и в этот раз на каждый шаг, который решат предпринять американцы", - утверждал собеседник 12-го канала.