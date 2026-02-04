Азербайджан, Армения и Masdar

Автор: Лейла Таривердиева

Наши соседи обижаются, когда мы говорим, что в советское время Армения жила за счет других республик, и потому с обретением независимости осталась ни с чем. За счет крупных дотаций уровень жизни в Армении и двух-трех других союзных республик был выше, чем в целом по стране. У Москвы всегда были любимчики. Одни работали, а другие пользовались благами. Армения всегда была в числе последних. Не развались СССР, первые, в частности Азербайджан, так бы и продолжали оплачивать строительство городов и заполнение магазинов товарами в этой республике.

Cогласно советским ценам, к 1989 году только у Азербайджана и Беларуси было положительное сальдо во внешней торговле Советского Союза. У Российской Федерации импорт превышал экспорт. При пересчете же на мировые рыночные цены положительное сальдо имели только РСФСР и Азербайджан. То есть наша республика продавала больше, чем покупала, и по советским, и по мировым ценам. Азербайджан работал, Армения потребляла. В составе империи Армения была любимицей и ей дозволялось все, в том числе вести делопроизводство только на армянском, о чем не могли мечтать даже прибалты.

То, что Азербайджан получал от центра меньше, чем отдавал, конечно, было несправедливо. Но зато это научило его ни от кого не зависеть. Опыт оказался полезным, и после восстановления независимости, Азербайджан не остановился, е впал в долгоиграющий кризис. Если бы не армянская агрессия и не внутриполитический хаос, старт был бы куда эффективнее. Когда хаос был остановлен вернувшимся к власти Гейдаром Алиевым, Азербайджан достаточно быстро начал восстанавливаться. Выяснилось, что в отличие от многих своих бывших "братьев", он способен на успешное автономное плавание.

На эти размышления навел пост, опубликованный в одном из армянских Телеграмм-каналов. Автор канала на фоне проходящих в Абу-Даби встреч задался вопросом, почему сотрудничество Армении с эмиратской Masdar стоит на месте, в то время как Азербайджан реализует с этой компанией один проект за другим.

Армения заключила контракт с эмиратской компанией в 2021 году, всего на год позже Азербайджана. Но до сих пор не был реализован ни один проект, из чего автор поста сделал вывод: причиной этого является неумение реализовывать крупные инвестиционные проекты.

С Masdar Армения собирается реализовать 200 МВт-ный проект фотовольтажной солнечной электростанции промышленного масштаба "Айг-1". Процесс затянулся на пять лет, и только в текущем году, наконец, должно начаться строительство. Затормозилось дело из-за неразберихи с долевым участием. Армянский фонд ANIF, основанный государством в 2019 году для привлечения иностранных инвестиций в партнерстве с частным сектором, должен был владеть 15 процентами СЭС, но попался на нарушениях и был закрыт в 2024 году. За пять лет проект прошел через ликвидацию этого фонда, затяжные земельные споры и судебные разбирательства.

Тем временем, Азербайджан в партнерстве с Masdar реализовал не один проект. Две страны демонстрируют одинаковые подходы к сотрудничеству. Компания пришла в Азербайджан в феврале 2020 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между Минэнерго АР и Masdar.

26 октября 2923 года была запущена построенная Masdar Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, ставшая крупнейшей СЭС на Южном Кавказе и способная обеспечить электричеством 110 тысяч квартир, то есть фактически целый город. Во время церемонии открытия станции Masdar подписала с азербайджанской стороной три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Сюда входят СЭС в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечная электростанция мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровая электростанция мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Планируется, что годовая выработка электроэнергии СЭС "Билясувар" составит 890 млн. киловатт-часов, а СЭС "Нефтчала" 640 млн. киловатт-часов. СЭС в Билясуваре и Нефтчале смогут обеспечить электроэнергией более 135 000 домов и позволят избежать выброса свыше 730 000 тонн CO₂ в год.

Эти три соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

Строительство солнечной электростанции в Билясуваре мощностью 445 МВт (Bilasuvar Solar SPV) началось в августе 2025 года. После готовности она станет крупнейшей на Южном Кавказе. Пока же этот статус сохраняет за собой Гарадагская СЭС. Masdar намерена сдать проект до 2027 года, а солнечные панели для него поставляет китайская China Energy Development.

Баку рассматривает Абу Даби как одного из своих ключевых партнеров на Ближнем Востоке. Основной этих отношений является партнерство по проектам в сфере ВИЭ, но в целом сотрудничество стран шире. Азербайджан не только потребляет инвестиции и услуги, ему самому есть, что предложить своим партнером. Как раз с этим у Армении большие проблемы - ей нечего предложить и очень сложно быть равноправным партнером. Ее международные позиции практически никакие, ее реальные экономические возможности и инвестиционная привлекательность очень низки. Крупные зарубежные компании только сейчас начинают осторожно приглядываться к армянскому рынку. Самое главное - это неспособность к самостоятельности. Чтобы реализовывать крупные проекты, недостаточно лишь заключить контракт с иностранной компанией. Навыки деловой активности в традиционном армянском понимании в условиях свободного плавания оказались бесполезными. Армения никогда не умела рассчитывать на себя, когда никто ничего за тебя не сделает и никто за тебя не заплатит.

Армянский блогер совершенно прав: Азербайджан умеет реализовывать масштабные проекты. Добавим, что он способен делать это и без наличия крупных партнеров и инвестиций. Так был реализован проект железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. В сотрудничестве с мировыми компаниями были построены Основной экспортный нефтепровод БТД, грандиозный Южный газовый коридор.

Кстати, в ходе нынешнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби был подписан документ относительно договора о продаже инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби - XRG части неконтролирующей доли Минэкономики в ЗАО "Южный газовый коридор". Таким образом, ОАЭ станет долевым участником ЮГК.

Стоит также напомнить, что 8 января состоялось официальное открытие ветровой электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной еще одним ближневосточным партнером Азербайджана - саудовской компанией ACWA Power.

В конце заметим, что от наших соседей нередко, особенно в прежние времена, приходилось слышать следующее: Баку, нефтяную промышленность и индустрию Азербайджана в целом, вообще все здесь создали армяне. Когда слышишь такое, возникает совершенно законный вопрос: почему же они не сделали того же самого в Армении, в своей собственной республике? Почему ничего там не строили и не развивали ни в советское время, ни после обретения независимости? По идее, если всеми своими успехами Азербайджан (как и весь мир) "обязан" армянам, то сама Армения должна сегодня опережать Сингапур. Почему же этого не происходит?

Это не риторический вопрос.