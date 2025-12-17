Азербайджан и ОАЭ: как формируется стратегическое партнерство

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

В последние годы Ближний Восток занимает все более заметное место во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Азербайджана. На фоне глобальных изменений в мировой экономике, трансформации энергетических рынков и усиления роли новых центров роста Баку последовательно расширяет сотрудничество с государствами Персидского залива, рассматривая этот регион как одного из ключевых партнеров для долгосрочного развития. Особое место в этой системе координат занимают Объединенные Арабские Эмираты, которые за сравнительно короткий срок стали для Азербайджана важным политическим и экономическим союзником.

Рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу Даби 17 декабря для участия в церемонии открытия глобального спортивного турнира "Игры будущего 2025" стал еще одним подтверждением особого характера отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. За последние годы взаимодействие Баку и Абу Даби заметно вышло за рамки традиционной дипломатии и превратилось в устойчивое стратегическое партнерство, охватывающее ключевые сферы экономики, энергетики, инвестиций, транспорта и гуманитарного сотрудничества.

Сегодня Азербайджан и ОАЭ связывает не только активный политический диалог, но и общее видение будущего, основанное на прагматизме, взаимной выгоде и уважении национальных интересов. Эти отношения развиваются на фоне глобальных трансформаций мировой экономики и энергетики, что придает двустороннему сотрудничеству дополнительную глубину и стратегическое значение.

Оценивая характер партнерства с государствами Персидского залива, Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabia особо подчеркнул роль энергетического взаимодействия и инвестиционного сотрудничества.

"У нас очень прочное партнерство с этими странами. И, кстати, нашими основными инвесторами в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии...Это важная составляющая наших отношений со странами Персидского залива, потому что у нас есть ископаемое топливо и ведется активная работа в области возобновляемых энергоресурсов. Вместе мы можем осуществить еще много хороших проектов. Кстати, ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из наших крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время наша государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ", - сказал глава государства.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены в 1992 году. В первые годы двусторонние контакты носили в основном протокольный характер. Однако начиная с 2010 годов сотрудничество стало наполняться конкретным экономическим и политическим содержанием, а взаимодействие постепенно приобрело системный характер.

Сегодня Баку рассматривает Абу Даби как одного из своих ключевых партнеров на Ближнем Востоке. За короткий по историческим меркам период отношения поднялись до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. В основе этого процесса лежит высокий уровень доверия между руководством двух стран и регулярный политический диалог на высшем уровне. Существенную роль играет личное взаимодействие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна. Взаимные визиты глав государств стали важным инструментом продвижения двусторонней повестки. Президент Ильхам Алиев шесть раз посещал ОАЭ с визитами высокого уровня, а Президент ОАЭ трижды побывал в Азербайджане.

Знаковым этапом в развитии отношений стал визит Президента Азербайджана в ОАЭ в 2016 году. Именно тогда были четко обозначены приоритетные направления сотрудничества, включая инвестиции, энергетику, туризм, транспорт и агропромышленный сектор. С этого момента энергетика стала центральным элементом партнерства, причем не только в традиционном нефтегазовом формате, но и в сфере возобновляемых источников энергии.

Последующие годы подтвердили устойчивость выбранного курса. Активная и последовательная внешнеэкономическая политика Азербайджана, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, создала благоприятные условия для привлечения крупных инвесторов из стран Персидского залива. Очередным шагом вперед стал визит главы государства в ОАЭ в июле текущего года, в ходе которого было подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Этот документ заложил прочную институциональную основу для расширения экономического сотрудничества и открыл новые возможности для реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, логистике, туризме и особенно в сфере зеленой энергетики.

Соглашение охватывает широкий круг направлений, включая инвестиции в инфраструктуру, развитие транспортных коридоров, энергетическое сотрудничество с акцентом на водород и возобновляемые источники энергии, а также взаимодействие в области высоких технологий. Важной составляющей является содействие росту взаимной торговли и сближение таможенных процедур. В целом правовая база сотрудничества между двумя странами насчитывает более пятидесяти двусторонних документов.

Экономическое взаимодействие между Азербайджаном и ОАЭ демонстрирует устойчивую позитивную динамику. Эмираты входят в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в азербайджанскую экономику. По итогам января-октября 2025 года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 147,49 миллиона долларов США. Растет и объем транзитных перевозок, который увеличился более чем на 20 процентов.

Дополнительным инструментом инвестиционного взаимодействия стал совместный фонд, созданный в 2023 году Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Abu Dhabi Development Holding Company. Фонд уже приступил к реализации ряда проектов, ориентированных на долгосрочное развитие и взаимную выгоду.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в энергетике. Компании Masdar и ADNOC активно работают на азербайджанском рынке. В январе 2024 года SOCAR и компания Masdar подписали соглашение о совместной реализации проектов в области ВИЭ и водородной энергетики общей мощностью 4 ГВт. В его рамках начались инвестиции в строительство солнечных электростанций мощностью 445 МВт в Билясуваре и 315 МВт в Нефтчале. Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 600 миллионов долларов. Эти проекты станут важным вкладом в реализацию энергетической стратегии Азербайджана и развитие зеленой генерации.

Политическое взаимодействие Баку и Абу Даби также отличается стабильностью и взаимопониманием. Азербайджан рассматривает ОАЭ не только как экономического партнера, но и как надежного союзника на международной арене. Страны активно координируют позиции в рамках Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других многосторонних площадок. Особое значение приобретает сотрудничество в сфере глобальной климатической повестки, учитывая участие Азербайджана и ОАЭ совместно с Бразилией в Тройке COP.

Отдельным направлением гуманитарного взаимодействия является поддержка со стороны ОАЭ работ по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана. Эмираты оказали финансовую помощь ANAMA в размере 5 миллионов долларов США, что получило высокую оценку в Баку.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами является результатом последовательной и продуманной государственной политики, в центре которой находится личная дипломатия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Именно благодаря его стратегическому подходу и вниманию к развитию связей с государствами Персидского залива двустороннее сотрудничество с ОАЭ приобрело системный и долгосрочный характер.

Президент Ильхам Алиев последовательно выстраивает отношения с ключевыми партнерами, делая акцент не только на политическом диалоге, но и на создании практических механизмов экономического взаимодействия. Под его руководством Азербайджан сумел предложить ОАЭ понятную и привлекательную модель сотрудничества, основанную на взаимной выгоде, защите инвестиций и четком понимании приоритетов развития. Регулярные контакты на высшем уровне и личное участие главы государства в переговорах позволяют оперативно принимать решения и переводить договоренности в плоскость конкретных проектов.

Визиты Президента Ильхама Алиева в ОАЭ, включая его рабочую поездку в Абу Даби в декабре, наглядно демонстрируют, что развитие отношений с Эмиратами остается одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Сформированная за последние годы прочная база сотрудничества позволяет с уверенностью говорить о значительном потенциале дальнейшего углубления партнерства. При сохранении нынешней динамики отношения между Азербайджаном и ОАЭ будут и далее развиваться как устойчивый, взаимовыгодный и стратегически важный союз.