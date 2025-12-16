Работающее без водителя роботакси Tesla попало на видео

Компания Tesla вывела тестирование своего сервиса роботакси в Остине (штат Техас) на новый этап, убрав из автомобилей инженеров-испытателей, которые ранее контролировали работу систем автономного вождения. Это решение приближает компанию к запуску коммерческой службы беспилотных такси, которая должна составить конкуренцию сервису Waymo от Alphabet. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тесты полностью автономных электромобилей Model Y были подтверждены в социальной сети X (Twitter) соответствующим видео.

Ранее, с июня 2024 года, Tesla проводила испытания с сотрудником в салоне, который мог взять управление на себя, а с сентября инженер переместился на водительское сиденье. За этот период тестовый парк из 25-30 автомобилей попал как минимум в семь ДТП, детали которых компания не раскрывает.

Маск неоднократно заявлял о планах развернуть масштабный парк роботакси, однако его прогнозы постоянно корректируются. Если в июле он обещал охватить "половину населения США" к концу 2024 года, то к ноябрю цель снизилась до удвоения текущего флота в Остине (около 60 машин).

Ранее Маск также заявлял, что все выпущенные Tesla автомобили обладают аппаратным обеспечением для полной автономности, но позже признал, что миллионы машин потребуют модернизации. Компания уже удалила соответствующий пост с сайта и столкнулась с судебными исками по этому поводу.