Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной бывшего государственного советника Вахида Ахундова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в некрологе говорится:
"Азербайджанская общественность понесла тяжелую утрату. 14 декабря 2025 года на 84-м году жизни скончался известный общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики и Заслуженный государственный служащий Вахид Джумшуд оглу Ахундов.
Вахид Ахундов родился 2 февраля 1942 года в городе Баку. После окончания средней школы, в 1959-1964 годах он получил высшее образование в Азербайджанском институте нефти и химии по специальности инженер-экономист.
Вахид Ахундов в 1969 году получил ученую степень кандидата экономических наук, в 1981 году - доктора экономических наук, а в 1986 году - ученое звание профессора.
Начав трудовую деятельность в 1959 году, Вахид Ахундов до 1964 года работал на различных должностях на Бакинской кожгалантерейной фабрике и Бакинском заводе автозапчастей. В 1965-1966 годах он занимал должность экономиста в Государственном плановом комитете Азербайджанской Республики, в 1966-1970 годах - старшего и главного экономиста Института экономики Академии наук Азербайджанской Республики, в 1970-1987 годах - заведующего кафедрой, заместителя директора по научной работе и директора Научно-исследовательского института экономики и планирования Государственного планового комитета Азербайджанской Республики, в 1987-1991 годах работал проректором по научной работе в Азербайджанском институте управления народным хозяйством при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.
В 1991-1993 годах Вахид Ахундов был советником Президента Азербайджанской Республики и государственным советником Азербайджанской Республики по экономической политике, в мае-ноябре 1993 года - директором Центра экономической политики и международного сотрудничества Кабинета Министров Азербайджанской Республики - главным экономическим советником Премьер-министра. С 1993 по 2017 год он занимал должность государственного советника Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики.
На протяжении многих лет Вахид Ахундов, не жалея знаний и способностей для защиты национальных интересов Азербайджана, благодаря своему профессионализму и инициативности, проделал заслуживающую высокой оценки работу по успешному проведению экономических реформ в стране, разработке и успешной реализации государственных программ и концепций, направленных на обеспечение динамизма всех отраслей экономики. В своей работе он всегда демонстрировал объективность и принципиальность, выступал с позиции государственности, что снискало ему глубокое уважение. Более 150 весомых исследований Вахида Ахундова, как ученого-исследователя, посвященных изучению отдельных проблем экономики, получили высокую оценку специалистов.
Многолетняя плодотворная деятельность Вахида Ахундова на государственной службе и его заслуги в развитии экономической науки были высоко оценены. В 1992 году ему были присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки", в 2006 году - "Заслуженный государственный служащий", в 2007 году он был награжден орденом "Шохрат", а в 2012 году - орденом "Шараф".
Память об известном общественном деятеле, умелом организаторе и скромном человеке Вахиде Джумшуд оглу Ахундове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Аллах рехмет элесин!.
Ильхам Алиев
Мехрибан Алиева
Али Асадов
Сахиба Гафарова
Самир Нуриев
Эльдар Азизов
Шахмар Мовсумов
Натиг Амиров
Микаил Джаббаров
Азер Амирасланов
Зияд Самедзаде".
