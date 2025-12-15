https://news.day.az/society/1802500.html Названа дата наступления зимы в Азербайджане в 2026 году Зима в Азербайджане начнётся 21 декабря 2026 года. Как передает Day.Az, по данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), астрономическая зима в Азербайджане стартует 21 декабря в 19:03:01 по бакинскому времени.
Как передает Day.Az, по данным кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), астрономическая зима в Азербайджане стартует 21 декабря в 19:03:01 по бакинскому времени.
Этот день будет отмечен как самый короткий в году - продолжительность светового дня составит 9 часов 17 минут 22 секунды, а ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд.
Согласно расчётам астрономов, зимний сезон продлится 88 дней, 23 часа и 42 минуты 27 секунд.
