Вашингтон ответит ИГ на убийство военных США в Сирии

Вашингтонская администрация примет ответные силовые меры против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) после убийства двух военных США и одного американского переводчика в Пальмире.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как он отметил в Truth Social, имела место "атака ИГ против США" в Сирии. "Ответ будет очень серьезным", - подчеркнул Трамп.

Ранее мы сообщали, что CENTCOM заявил о гибели двух военнослужащих США в Сирии.