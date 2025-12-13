https://news.day.az/world/1802238.html Вашингтон ответит ИГ на убийство военных США в Сирии - Трамп Вашингтонская администрация примет ответные силовые меры против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) после убийства двух военных США и одного американского переводчика в Пальмире. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Как он отметил в Truth Social, имела место "атака ИГ против США" в Сирии. "Ответ будет очень серьезным", - подчеркнул Трамп.
Ранее мы сообщали, что CENTCOM заявил о гибели двух военнослужащих США в Сирии.
