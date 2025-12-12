Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю дня памяти основателя и архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, почтив светлую память великой личности.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на её могилу были возложены цветы.