Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева По случаю дня памяти основателя и архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, почтив светлую память великой личности.
Сотрудники МЭПР почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
По случаю дня памяти основателя и архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, почтив светлую память великой личности.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на её могилу были возложены цветы.
