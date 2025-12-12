Сколько автомобилей импортировано в Азербайджан в этом году?

В январе-октябре 2025 года в Азербайджан было импортировано 86 909 легковых автомобилей, 6 588 грузовых автомобилей и 702 автобуса.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный комитет статистики.

Отмечается, что 49,2 процента стоимости импортированных товаров пришлось на продукцию, доставленную автомобильным транспортом, 31,1 процента - воздушным, 10,1 процента - морским, 9,3 процента - железнодорожным транспортом, а 0,3 процента - на товары, транспортированные по трубопроводам и линиям электропередачи.

В структуре экспорта 46,9 процента стоимости продукции пришлось на Италию, 13,0 процента - на Турцию, 4,5 процента - на Россию, 3,3 процента - на Чехию, 3,1 процента - на Грецию, 3,0 процента - на Болгарию, 2,9 процента - на Хорватию, 2,6 процента - на Грузию, 2,5 процента - на Германию, 2,3 процента - на Румынию, 2,0 процента - на Португалию, 1,8 процента - на Швейцарию, 1,3 процента - на Соединённое Королевство, 1,0 процента - на Ирландию, по 0,9 процента - на Нидерланды и Украину, 0,8 процента - на Тунис, 0,7 процента - на Францию, 0,6 процента - на Индию, 0,5 процента - на Сербию, а 5,4 процента - на другие страны.

Ранее мы сообщали, что импорт автомобилей в Азербайджане из Грузии сократился.